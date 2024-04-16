حالا دلوقت!! تعرف على موعد صرف راتب تكافل وكرامة عن شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

يعد برنامج تكافل وكرامة هو برنامج اجتماعي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توفير الدعم والرعاية والحماية للأسر والأفراد ذوي الدخل الضعيف والمحتاجين، كما يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع، حيث يتم صرف رواتب تكافل وكرامة بشكل دوري وشهري، كما يتم تحديد المستحقين للدعم بناء على معايير محددة مثل الدخل، والحالة الاجتماعية، وأعداد أفراد الأسرة، والظروف الصحية والاقتصادية العامة.

والآن تعرف على موعد صرف راتب تكافل وكرامة عن شهر أبريل

تعتبر وزارة التضامن الاجتماعي من أهم الجهات التي تقدم الدعم للأسر والأفراد ذوي الدخل الضعيف من خلال برنامج تكافل وكرامة، حيث تقوم بصرف راتب تكافل وكرامة بصفة شهرية، كما يتم صرف راتب تكافل وكرامة في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، وبالتالي يكون الموعد الرسمي لصرف راتب تكافل وكرامة عن شهر أبريل 2024 هو اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024.

معلومات أكثر حول صرف راتب تكافل وكرامة

للحصول على معلومات أكثر تفصيلية حول صرف الدعم، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي واتباع الخطوات التالية:

1. عليك بزيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

2. ابحث عن أيقونة أو رابط يتح لك الاستعلام عن النتيجة.

3. قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف.

4. انقر على زر “استعلام” أو أي زر مشابه.

5. سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بحالة الدفعة، بما في ذلك موعد الصرف وأي تفاصيل أخرى ذات الصلة.

الوثائق المطلوبة للحصول على دعم تكافل وكرامة

أما بالنسبة للوثائق المطلوبة للحصول على دعم تكافل وكرامة، فتشمل النقاط التالية:

1. نسخة من بطاقة الرقم القومي.

2. نسخة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

3. إذا كانت المرأة أرملة، فيجب تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج.

4. نسخة من قسيمة الطلاق أو شهادة الزواج.

5. نسخة من بطاقة التموين.

6. البيان الخاص بالقيد المدرسي للأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة.

7. في حالة الإصابة بمرض مزمن أو إعاقة، يجب تقديم المستند الطبي الخاص بالإعاقة من اللجنة المختصة.

8. نسخة من قرار الوصاية للأيتام.

9. إذا كان أحد الوالدين في السجن، فيجب تقديم شهادة السجن.

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إضافة إلى الدعم المالي، يقوم برنامج تكافل وكرامة بتوفير خدمات أخرى مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والتدريب المهني، والإسكان، والدعم الاجتماعي العام، بهدف تحسين حياة المستفيدين وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.