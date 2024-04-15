متى موعد زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 وآلية الاستعلام؟.. المالية تكشف التفاصيل
يتساءل الكثير من المواطنين العراقيين حول موعد زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024، حيث أن في الآونة الأخيرة أعلنت وزارة المالية عن تواجد زيادة جديدة لكل الأشخاص المتباعدة عن العمل ولكن ذلك يتم تحت شروط وضوابط محددة من قبل الوزارة، وفي حالة أن الشخص يتوفر به هذه الشروط، فيمكنه أن يستعلم عن الرواتب مع الزيادة وموعد الصرف بكل سهولة ويسر عن طريق الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة المالية العراقية، وهذا ما سوف نتعرف عليه في مقالنا هذا بشكل مفصل.
موعد زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024
أعلنت الهيئة العامة للتقاعد العراقي أن سوف يتم صرف رواتب التقاعد مع الزيادة بداية من شهر أبريل الجاري، وهذه الزيادة تضم الزيادة نسبة محددة يتم احتسابها استنادا إلى الراتب التقاعدي لكل فرد متقاعد في الأسرة، ويتم صرف هذه الزيادة مع الراتب في الموعد المحدد، وذلك بواسطة المصارف والفروع المنتشرة في جميع مناطق العراق، ويمكن أن يتم الاستعلام عن ذلك بواسطة الدخول على موقع وزارة المالية الإلكتروني.
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق
يمكن ان يتم الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة 2024 بكل سهولة ويسر، وذلك بواسطة إتباع الخطوات التالية:
- أولا يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة وزارة المالية العراقية.
- بعد ذلك يتم اختيار خانة إنشاء حساب جديد في الموقع.
- بعد ذلك يتم النقر على رمز الاستعلام عن الراتب التقاعدي.
- ويتم كتابة كل البيانات المطلوبة بدقة وصحة وفي الخانات المخصصة لها.
- وفي النهاية يتم النقر على خانة الاستعلام حيث ستظهر النتيجة مباشرة بعد ذلك.