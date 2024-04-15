طريقة عمل المكرونة بالبشاميل علي اصولها خطوة بخطوة

تعد مكرونة البشاميل من الأطباق الشهية التي تجمع بين النكهات الغنية والقوام الكريمي، وهي من الأكلات المحبوبة في العديد من الثقافات حول العالم وتعود أصولها إلى المطبخ الإيطالي، وعلى مر السنين، انتقلت هذه الوصفة عبر الحدود لتكتسب لمسات محلية في كل بلد، وفي العالم العربي، تحظى مكرونة البشاميل بشعبية كبيرة، وتُقدم في المناسبات الخاصة والولائم العائلية وتختلف طرق تحضيرها من منطقة إلى أخرى، فنجدها باللحم المفروم أو الدجاج.

مكونات المكرونة بالبشاميل

قبل أن نبدأ رحلتنا في تحضير مكرونة البشاميل، دعنا نتعرف على المكونات الرئيسية التي سنحتاجها:

المكرونة: يمكنك اختيار نوع المكرونة الذي تفضله، مثل القلم، الفراشة، الريجاتوني، أو الاسباجيتي.

صلصة البشاميل: وهي صلصة بيضاء كريمية مصنوعة من الزبدة، الدقيق، الحليب، والبهارات.

اللحم المفروم أو الدجاج: يعتبر اللحم المفروم هو الأكثر شيوعًا، ولكن يمكنك استخدام الدجاج المفروم أو قطع الدجاج الصغيرة.

البصل والثوم: يضيفان نكهة مميزة إلى الصلصة.

الطماطم: تُستخدم معجون الطماطم أو الطماطم المقطعة لإضافة نكهة حامضة إلى الصلصة.

البهارات: الملح، الفلفل الأسود، جوزة الطيب، وغيرها من البهارات حسب الرغبة.

الجبن: جبنة موزاريلا أو أي نوع آخر من الجبن القابل للذوبان.

خطوات التحضير