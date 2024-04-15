Oppo A96: ابتكار يفتح آفاقًا جديدة في عالم الهواتف الذكية بمزايا تقنية متقدمة

تعتبر Oppo A96 ثورة في عالم الهواتف الذكية، حيث يمثل تحفة تقنية تجمع بين الأناقة والأداء العالي، مع شاشة عرض متطورة وبطارية تدوم طويلًا، يقدم هذا الجهاز تجربة استخدام استثنائية، يأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 680 وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت، مما يضمن أداءً سلسًا للتطبيقات والألعاب.

مواصفات هاتف Oppo A96

المعالج Snapdragon 680 الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت التخزين 128 جيجابايت الشاشة 6.59 بوصة, FHD+ البطارية 5000 مللي أمبير الكاميرا الخلفية 50 + 2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل نظام التشغيل ColorOS 11.1 (أندرويد 11)

مميزات هاتف Oppo A96

شاشة عرض كبيرة بجودة FHD+. بطارية تدوم طويلًا. تصميم أنيق وعصري. أداء معالج قوي للألعاب. ذاكرة وصول عشوائي كبيرة لتعدد المهام. مساحة تخزين واسعة. كاميرا خلفية مزدوجة لصور واضحة. كاميرا أمامية عالية الدقة لصور السيلفي. دعم شحن سريع. واجهة مستخدم ColorOS سلسة.

عيوب هاتف Oppo A96

لا يدعم الشحن اللاسلكي. لا يحتوي على مقاومة للماء. لا يدعم توسيع الذاكرة عبر بطاقة SD. لا يدعم شبكة 5G. الكاميرا الخلفية قد لا تكون الأفضل في فئتها. لا يحتوي على مقبس سماعة رأس 3.5 مم. الشاشة ليست AMOLED. قد يكون السعر مرتفعًا مقارنة بالمنافسين.

يقدم Oppo A96 تجربة مستخدم متميزة بفضل مواصفاته القوية وتصميمه الأنيق، على الرغم من بعض العيوب، يظل خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء والأناقة، يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من حوالي 300 دولار أمريكي، مما يجعله منافسًا قويًا في السوق.