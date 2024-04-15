ما هي القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الاهلي والزمالك بالدوري المصري

مع اقتراب موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري لعام 2024 يتطلع الجمهور بفارغ الصبر لمعرفة القنوات التي ستبث هذه المواجهة المثيرة وكيفية مشاهدة البث المباشر لها بالإضافة إلى تفاصيل أخرى هذه المباراة المرتقبة التي تعتبر من المواجهات المثيرة للجدل تأتي ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري وتجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ويعزز هذا اللقاء التنافس القوي بين الفريقين حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث من جهة أخرى، يدخل الزمالك هذا اللقاء وهو صاحب الأرض والجمهور ويتطلع إلى الرد على الهزيمة التي تلقاها في نهائي كأس مصر أمام الأهلي بعدما أن تمكن الأخير من التفوق عليه بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت في السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الاهلي والزمالك بالدوري المصري

قنوات أون تايم سبورتس تعتبر الوجهة الرئيسية لمحبي كرة القدم في مصر حيث تحظى بحقوق نقل حصرية لمباريات الدوري المصري ومن بين هذه المباريات، ستقوم القناة ببث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وهي المباراة التي ينتظرها الجميع بشغف كبير كما هو معتاد سيتم عرضها عبر شاشات “أون تايم سبورتس”.

المشجعون الذين يتطلعون لمتابعة المباراة يمكنهم الاستمتاع بالبث عبر قناة OnTime Sports HD 1 التي تُعتبر الواجهة الرئيسية لنقل أبرز الأحداث الرياضية في البلاد ومن خلال هذا البث، سيكون بإمكان الجماهير متابعة كافة أحداث اللقاء وتفاصيله بوضوح وجودة عالية.

معلق مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2024

معلق مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2024 سيكون من بين الشخصيات المعروفة على الساحة الرياضية حيث سيتولى التعليق على هذه المواجهة المثيرة عبر قنوات “أون تايم سبورتس”، كل من أيمن الكاشف ومؤمن حسن يعتبر هذا الثنائي من أبرز المعلقين في مجال التحليل الرياضي ومن المتوقع أن يقدما تغطية مميزة وشيقة لكل لحظة من أحداث المباراة.

يمكن للمشجعين الذين يتطلعون لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك الاستمتاع بالبث المباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس والتي تتيح الفرصة للمشاهدين لمتابعة الأحداث مجانا سواء عبر القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.