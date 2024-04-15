تردد قناة اون تايم سبورت واتفرج علي مباراة الاهلي والزمالك بعد التحديث الاخير

قناة أون تايم سبورت تسعى جاهدة لتوفير تغطية شاملة لجميع الأحداث الرياضية والأخبار المتعلقة بها على مدار الساعة مما يجعلها الرائدة في مجال الأخبار الرياضية خاصة في كرة القدم تزداد شعبية القناة باستمرار بسبب اهتمامها البالغ بتغطية المباريات الهامة والمميزة مثل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز التي ستقام اليوم تلقى العديد من عشاق كرة القدم القناة بترحاب كبير ويفضلون تنزيل ترددها للاستمتاع بمتابعة المباريات والأحداث الرياضية المثيرة. ومن هنا سنقدم لكم تفاصيل موثقة وشاملة عن هذا الحدث الرياضي المهم من خلال موقعنا.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024

يتطلع الكثير من المشاهدين والمتابعين في مصر إلى متابعة قناة أون تايم سبورتس والتي تعتبر واحدة من القنوات الرياضية الرئيسية في البلاد حيث تقدم تغطية شاملة للعديد من المسابقات والدوريات بما في ذلك الدوري المصري تتميز قناة أون تايم سبورتس بكونها قناة مجانية مما يمنح الجمهور فرصة متابعة المباريات دون الحاجة للاشتراكات أو دفع رسوم شهرية تقدم القناة محتوى متنوعًا بجودة عالية دون تشويش وهي من أكثر القنوات شعبية واستحسانا من قبل الملايين من المشاهدين يتضمن توزيع قنوات أون تايم سبورتس مجموعة من الترددات عبر الأقمار الصناعية المختلفة مما يشمل:

تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11861.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت عبر العرب سات

التردد: 12379.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

قررت قناة أون تايم سبورت أن تكون في قلب الحدث مع نقلها المباراة الحاسمة بين الغريمين التقليديين في كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك والتي من المقرر إقامتها في اليوم القادم، الاثنين الموافق 14 أبريل 2024 تحمل هذه المواجهة وعدها بالإثارة والتشويق حيث يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مصر وخارجها هذا اللقاء الرائع.

من خلال بثها لهذه المباراة المهمة تسعى قناة أون تايم سبورت إلى تلبية تطلعات المشاهدين والمتابعين حيث يمكن للجميع الاستمتاع بأحداث اللقاء على شاشاتهم مباشرة مع توقيت انطلاق المباراة الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة. وتعتبر هذه المباراة جزءا لا يتجزأ من الحياة الرياضية المصرية حيث يتابعها الملايين من الجماهير الرياضية بحماس شديد ووله.