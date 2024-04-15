هاتف Oppo A97 5G الجديد: تجربة فريدة مع كاميرا مزدوجة عالية الجودة ومواصفات تنافسية

تعتبر شركة Oppo واحدة من الشركات الرائدة في مجال الهواتف الذكية، وقد أثبتت مرة أخرى قدرتها على الإبتكار من خلال إطلاق هاتف Oppo A97 5G، يأتي هذا الهاتف بمواصفات تقنية متقدمة وتصميم أنيق يلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن جودة عالية وأداء موثوق به، مع كاميرا مزدوجة تقدم تجربة تصوير استثنائية ودعم لشبكات الجيل الخامس، يعد Oppo A97 5G خيارًا مثاليًا لمن يرغبون في الحصول على تجربة مستخدم متميزة دون التضحية بالأداء أو الجودة.

مواصفات هاتف Oppo A97 5G

الشاشة 6.6 بوصة – IPS LCD المعالج MediaTek Dimensity 810 الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت البطارية 5000 مللي أمبير الكاميرا الأساسية مزدوجة: 48 ميجابكسل و2 ميجابكسل الكاميرا السيلفي 12 ميجابكسل السعر حوالي 310 دولار أمريكي

مميزات هاتف Oppo A97 5G

دعم شبكة 5G لتصفح أسرع وأكثر كفاءة. شاشة IPS LCD بمعدل تحديث 90Hz لتجربة مشاهدة سلسة. كاميرا خلفية مزدوجة عالية الجودة لتصوير فوتوغرافي متميز. بطارية ضخمة تدوم طويلاً مع دعم الشحن السريع. تصميم أنيق وعصري يناسب جميع الأذواق. معالج قوي يوفر أداءً مستقرًا وسريعًا. ذاكرة عشوائية كبيرة تسمح بالتعددية والإنتقال السلس بين التطبيقات. مستشعر بصمة سريع ودقيق. دعم لأحدث أنظمة التشغيل وواجهات المستخدم. سعر تنافسي مقارنة بالمواصفات المقدمة.

عيوب هاتف Oppo A97 5G

الكاميرا الثانوية بدقة منخفضة نسبيًا. عدم وجود مقاومة للماء والغبار. لا يدعم الشحن اللاسلكي. عدم وجود منفذ لسماعات الأذن التقليدية. الإطار البلاستيكي قد يقلل من الشعور بالفخامة. غير متوفر بخيارات ألوان متعددة. الشاشة ليست من نوع AMOLED. عدم دعم توسيع الذاكرة الداخلية.

يمثل هاتف Oppo A97 5G إضافة قوية لسوق الهواتف الذكية، حيث يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم العصري بسعر مناسب، يقدم الهاتف تجربة مستخدم متكاملة من خلال شاشته الواضحة، كاميراته القوية، ودعمه لأحدث التقنيات، وعلى الرغم من بعض العيوب، فإن مزاياه تجعله خيارًا جذابًا للكثيرين، خاصةً لمن يبحثون عن هاتف يواكب التطورات التكنولوجية دون إنفاق مبالغ كبيرة.