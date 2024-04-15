موعد مباراة الأهلي والزمالك 2024 اليوم + القنوات الناقلة مجانًا على جميع الأقمار الصناعية

اغلب المصريون يشجعون نادي الاهلي ونادي الزمالك وينتظرون بشكل كبير موعد مباراة الاهلي مع الزمالك ويبحثون عن الموعد عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث ان هذه المباراة مؤجلة من الجولة العاشرة التي أتت في مسابقة الدوري المصري الممتاز لذلك الموسم لعام 2023 و 2024 حيث ان هذه المباراة سوف تقام على أرض استاد القاهرة الدولي ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الموعد التي تم الإعلان عنه لمباراة الأهلي والزمالك والاطلاع ايضا على توقيت عرض المباراة تابعوا معي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يتساءل قطاع كبير جدا من الناس عن موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري الممتاز حيث ان رابطة الأندية المصرية المحترفة قامت بتحديد الموعد والإعلان عنه انه سوف يكون في يوم الإثنين الموافق 15 إبريل لعام 2024 حيث ان هذه المباراة تم تأجيلها من الجولة العاشرة الخاصة بمسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم عام 2023 و 2024 وتم الإعلان ايضا انه سوف يتم اقامة هذه المباراة على أرضية استاد القاهرة الدولي.

القناة العارضة لمباراة الأهلي ضد الزمالك

سوف يتم انطلاق مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر والساعة 8:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 9:00 مساء بتوقيت مدينة أبو ظبي هو جدير بالذكر أن هذه المباراة سوف تقام على ارضية استاد القاهرة الدولي في مصر عبر شاشة قناة أون تايم سبورت المتوفر ترددها على القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات