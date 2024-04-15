الكشوفات وصلت.. الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024 جميع المحافظات والشروط المطلوبة

تثير تساؤلات كثيرة لدى الأشخاص حول كيفية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة ، وشروط نقل النفوس المطلوبة، والوثائق المطلوبة لتقديم الطلبات، أعلنت وزارة الداخلية في العراق عن كشوفات أسماء المقبولين في خدمة نقل النفوس لجميع المحافظات، وسنقدم لكم ذلك في الفقرات التالية.

رابط الاستعلام عن أسماء نقل النفوس

تتضمن الخطوات التالية للاستعلام عن أسماء نقل النفوس الآتي:

يجب أولا الولوج إلى موقع المواطن الإلكتروني.

الإلكتروني. ثم إدخال اسم المستخدم.

تسجيل رقم الهوية الصحيح، مع الاحترافية في التأكد من صلاحية الهوية.

اختيار تسجيل الدخول.

انتقاء أيقونة استعلام عن أسماء نقل النفوس من الصفحة الرئيسية.

ملء كافة البيانات المطلوبة للمواطن المستفيد.

تقديم أي مستندات إضافية قد تطلبها المنصة لتثبيت هوية المواطن وغيرها.

النقر على زر البحث.

ستظهر في النهاية صفحة تضم جميع المعلومات المتعلقة بنقل النفوس للمواطن، بما في ذلك ما إذا كان اسمه من بينهم أم لا.

شروط نقل النفوس في العراق 2024

لا شك أن هناك شروطًا ضرورية لنقل النفس، وتتضمن:

أن يكون المتقدم مواطناً عراقياً حاصلاً على الجنسية العراقية. أن يمتلك صاحب طلب نقل النفوس إقامة دائمة داخل حدود الدولة. أن يكون المتقدم قد بلغ سن الثامنة عشرة ولا يقل. توفير جميع المستندات الضرورية لإجراء أي تعديلات في بياناته الشخصية. متابعة الاستعلام عن نقل النفوس خلال الفترة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.

ما هي المستندات اللازمة لنقل النفوس

يجب تقديم الوثائق التالية لطلب نقل النفس: