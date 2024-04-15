قبل البدء بساعات قليلة “تشكيلة مباراة الأهلي والزمالك 2024 الدوري المصري” والقنوات الناقلة

منذ ان تم الاعلان عن موعد مباراة الاهلي والزمالك ويتساءل قطع كبير جدا من مشجعي كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تشكيلة مباراة الاهلي والزمالك حيث ان المدرب مارسيل كولر والمدرب جوزيه جوميز قام بالإعلان عن تشكيل الاهلي والزمالك اثناء لقاءه في قمة نهائي كأس مصر ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على التشكيلة التي تم الإعلان عنها لمباراة الأهلي والزمالك تابعوا معي.

تشكيلة مباراة الأهلي والزمالك

يمكن الان لجمهور النادي الأهلي للاطلاع على تشكيل مباراة الأهلي ضد الزمالك فقط تابعوا معي النقاط التالية للاطلاع على المباراة المتوقعة للنادي الاهلي ضد الزمالك في المباراة القادمة وفقا لما تم الإعلان عنه حتى الآن:

حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير.

خط دفاع الأهلي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط للنادي الاهلي عمرو السولية وكريم نيدفيد وأمام عاشور.

الهجوم في النادي الأهلي حسين الشحات وبرسي تاو وكهربا.

تشكيلة الزمالك ضد الأهلي

يريد عدد كبير جدا من مشجعي نادي الزمالك الاطلاع على تشكيلة الزمالك ضد الأهلي في المباراة القادمة حيث انه يمكنكم من خلال متابعة نقاط التالية الإطلاع على التشكيلة المتوقعة للزمالك ضد الاهلي في المباراة القادمة: