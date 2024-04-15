رابط الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الالماني عبر منصة اور.. المخالفات المرورية بالعراق

الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الالماني يمكنك الاستعلام عنها بكل سهوله من خلال مدريه المرور وقد حثت الوزاره على توفير تلك الخدمه لكي توفر جهد ووقت علي المواطنين وقامت الوزاره بفتح وتخصيص تطبيق متعلق بخدمات المرور التي تتيح للمواطنين الدخول عليها في اي وقت حيث تتيح للمواطنين حريه سبب زياره التطبيق سواء كان من اجل الاستعلام او تسديد الغرمات حيث ان الحكومه قامت بإصدار بعض القرارات ومنها ان التطبيق يقدم تلك الخدمات بشكل مجاني كما تعمل الحكومه علي تحويل الخدمات بين المواطنين لخدمات رقميه بهدف توفير امكانيه الاستلام عن الغرمات للمواطن في محل اقامته.

غرمات المرور العامه الرقم الالماني.

غرمات المرور العامه الرقم الالماني هي الاكثر بحثا وتكرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يهتم معظم المواطنين بمعرفه غرامات المرور الخاصه بهم وذالك من خلال اتباع الخطوات التاليه:

في البدايه يجب عليك الدخول الي منصه اور والقيام بالنقر علي كلمه من هنا.

ثم قم بكتابه اسم المستخدم بشكل صحيح.

والان قم بكتابه رمز المرور الخاص بالمستخدم.

يجب الضغط على الخيار الخاص بالغرامات المروريه من بين الخدمات المتوفره لك والاستعلام عنها.

والان يجب عليك كتابه الرقم الخاص بلوحه المركبه الذي تريد الاستعلام عنها.

قم بضغط علي زر البحث من اجل الحصول على جميع التفاصيل .

وبعد الانتهاء من تنفيذ الخطوات السابقه عليك انتظار ظهور جميع التفاصيل الخاصه بمخالفات المرور وقيمه المبلغ المطلوب.

غرامات المرور علي موقع المدريه العامه للمرور

يمكنك الان التعرف علي غرامات المرور وذلك عن طريق الرقم الالماني الذي يظهر فوق السييارات ويتم هذا من خلال تنفيذ الخطوات التاليه: