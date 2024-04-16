“حقيقة أم شائعة“ إيقاف منحة البطالة 2024 بالجزائر وتغيير الشروط الخاصة بها anem.dz الوكالة الوطنية للتشغيل توضح

أطلقت الحكومة الجزائرية منحة البطالة والتي يتم منحها لجميع الشباب العاطلين عن العمل وليس لديهم مصدر دخل شهري وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل لهم، ولكن انتشرت بعض الأقاويل حول وقف المنحة مما جعل الكثير يتساءل عن ذلك وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

رابط منحة البطالة minha anem dz

انتشرت الكثير من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه سوف يتم وقف منحة البطالة ولكن رئيس الدولة نفى ذلك الخبر وأكد على أن المنحة سارية كما هي ولا يوجد أي تغييرات في الشروط كما أنه أوضح أنه يستفيد من المنحة ما يقارب نحو 2.3 مليون شاب وأكد أيضا على عدم تصديق أي أخبار من جهات غير رسمية.

خطوات التسجيل في منحة البطالة

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب على المتقدم اتباعها من أجل التسجيل في منحة البطالة بنجاح وهي:

الخطوة الأولى يجب عليك التوجه إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل. ثم بعد ذلك من قائمة الخدمات الإلكترونية يرجى النقر على منحة البطالة. قم بملء استمارة المنحة من خلال إدخال المعلومات المطلوبة. يوجد مجموعة من الوثائق التي يتطلب منك إرسالها. أخيرا انقر على زر إرسال الطلب وانتظر حتى يتم متابعة الطلب والرد عليكم.

شروط التسجيل في منحة البطالة

قامت الجهات المسؤولة بوضع لائحة من الشروط التي يلزم توافرها من أجل التسجيل في منحة البطالة والشروط كالتالي: