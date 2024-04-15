استخرج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والاخيرة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عامة محافظة العراق

ينتظر المواطنين في دولة العراق معرفه اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والتي يقدمها وزير العمل كمساعدة من الدولة للمحتاجين للحصول على أغراضهم في جميع محافظات دولة العراق بعد أن يتم التحقق من احتياج المتقدمين، وسيتم صرف هذه الرواتب خلال الأيام القليلة القادمة، فإذا أردت أن تتعرف على كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، فأكمل قراءة هذا المقال.

مستندات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

إذا أردت التقديم في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في دولة العراق، فعليك توفير هذه المستندات:

تقديم الأوراق التي تفيد بعدم حصول المتقدم على دخل شهري ثابت.

صوره من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

شهادة محل الإقامة الخاصة بالمتقدم.

من لديهم أمراض مزمنة من المتقدمين عليهم بتقديم شهادة مرض تفيد بذلك.

المستحقين للرعاية الاجتماعية

تحرص وزارة العمل في دولة العراق على وصول الدعم لمستحقيه من مواطنيها، لذلك فهي حددت مجموعة من الشروط للحصول على هذا الدعم وهي:

متزوج وعاطل عن العمل ولديه بطاقة تموينية سارية.

الأرامل من النساء الذين تم تسجيلهن في الأحوال المدنية.

المطلقات من النساء الذين تم تسجيلهن في الأحوال المدنية.

السيدة المتزوجة من رجل تم الحكم عليه في حكم قضائي.

النساء أكثر من 55 عاما والرجال أكثر من 60 عاما.

ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين، والذين تم تسجيلهم في هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

طريقة معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يمكنك معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والتي كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت عنها عن طريق اتباع ما يلي: