“سجل الآن واحصل على 1350 ريال” التسجيل في منفعة دخل الأسرة في عمان وأهم الشروط

يتيح صندوق الحماية الاجتماعية التسجيل في منفعة دعم الاسرة في عمان، والتي توجه للأسر العمانية محدودة الدخل لتساعدهم في ظل الظروف الراهنة من الغلاء نحوه، كما تقدم المنفعة مبلغ حوالي 115 ريال لكل فرد من الأسرة تقريبًا على أن يتم حساب الدعم الكامل للأسرة عن طريق معادلة حددها الصندوق، ومن خلال الأسطر التالية نوضح طريقة الحصول على منفعة دخل الاسرة وشروط التسجيل.

التسجيل في منفعة دعم الاسرة في عمان

يمكنك التسجيل في منفعة دخل الأسرة من خلال منصة صندوق الحماية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة صندوق الحماية الاجتماعية العمانية الإلكتروني. اضغط على “إنشاء حساب”. أدخل عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. اضغط على “تسجيل”. من قائمة الخِدْمَات، اختر “دعم دخل الأسر”. اضغط على “التقديم على المنفعة”. اقرأ شروط وضوابط المنفعة بدقة، وتأكد من استيفائك لجميع الشروط قبل البدء بالتقديم. اضغط على “الموافقة على الشروط”. أدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة في نموذج طلب التسجيل بدقة ووضوح. أرفق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF. اضغط على “إرسال الطلب”. يمكنك متابعة حالة طلبك من خلال منصة حماية الإلكترونية.

شروط صرف المنفعة عمان 2024

يحدد صندوق الحماية الاجتماعية استحقاق دعم الأسرة بناء على الشروط التالية:

يجب أن يكون جميع أفراد الأسرة المتقدمة عُمانيين.

يتم استثناء من شرط الجنسية:أرملة الرجل العماني:في حال وجود أبناء يحملون الجنسية العمانية شريطة إقامتها داخل البلاد.

الإقامة المستمرة داخل حدود سلطنة عمان.

يجب أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من المستوى المستهدف.

لا تمتلك الأسرة عقارات أو أصول قيمة تفوق قيمتها المحددة من قبل الجهة المختصة.

لا تمنع إعاقة أحد أفراد الأسرة من الاستفادة من المنفعة.

من هم مستحقي المنفعه في سلطنة عمان؟

يحدد صندوق الحماية الاجتماعية المستحقين لدعم منفعة دخل الأسرة بناء على مجموعة من الشروط والمعايير، حيث يمكن الاستفادة من منقعة دخل الأسرة للأشخاص التالية: