“خلاص اللعب بح” الآن مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” للعام الدراسي 2023/2024 بمحافظة الجيزة

اعتمد صباح اليوم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 (الدور الأول) بمحافظة الجيزة، ولك وفق المقترح المعروض من الأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

تعرف على مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة

حيث من المقرر أن تكون مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” للعام الدراسي 2023/2024 بمحافظة الجيزة على النحو التالي:-

– جميع صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائي عام وفصل واحد، تنطلق الامتحانات اعتبارا من يوم الأربعاء 8/5/2024 حتى يوم الأربعاء 15/5/2024.

– الصف الخامس الابتدائي عام وفصل واحد ومكفوفين، تنطلق الامتحانات بداية من يوم الأربعاء 8/5/2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024.

– تنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم الخميس الموافق 9/5/2024 حتى يوم الخميس الموافق 16/5/2024.

– صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي (العام والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع) الامتحانات تبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء 8/5/2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024.

– الصف الثاني الإعدادي تبدأ من الخميس الموافق 9/5/2024 حتى يوم الخميس 16/5/2024.

– امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم) تنطلق اعتبارا من يوم السبت الموافق 18/5/2024 وحتى يوم الخميس الموافق 23/5/2024.

– الصف الأول الثانوي العام تبدأ امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 وحتى الأربعاء 22/5/2024.

– الصف الثاني الثانوي العام تنطلق يوم الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس 23/5/2024.

– صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه تبدأ الامتحانات بداية من يوم الأربعاء 8/5/2024 وحتى يوم الخميس 23/5/2024 وذلك نظرا لتعدد التخصصات وكثرة المواد بها.

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