“whatsapp omar“ تنزيل تحديثات واتساب عمر الإصدار بمميزات واضافات عبقرية وعيوب التطبيق

يبحث عدد كبير من المستخدمين عن تحديثات واتساب عمر وهو واحد من نسخ الواتساب الغير رسمي والذي تم إطلاقه منذ فترة وهو يحتوي على الكثير من الميزات والإضافات التي تجعلك تقوم بتحميله واستخدامه على الفور ولكن يجب توخي الحذر لأنه قد ينقل بعض المخاطر إلى هاتفك وذلك لأنه يتم تحميله بطرق غير رسمية، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تحديثات واتساب عمر

يقدم الإصدار الجديد من واتساب عمر الكثير من المميزات التي كانت غير متوفرة في النسخ السابقة ومنها:

يوفر خاصية الترجمة الفورية إلى اللغات المختلفة.

يوجد خاصية تغيير الصوت عند تسجيل مقطع صوتي وذلك من خلال النقر على الثلاث نقاط الموجودة أعلى الشاشة وقم باختيار الصوت الذي تريده.

يمكنك معاينة الاستيكر قبل إرساله وتلك الخاصية غير متوفرة في الواتساب الرسمي.

قاموا بحل مشكلة تأخير الرسائل.

يمكنك تحميل الحالات بشكل مباشر دون أن تطلبها من صاحبها.

يتيح لك فرصة تغيير الأيقونة الخاصة بالتطبيق.

يوفر لك مجموعة من الثيمات والتي يمكنك الاختيار من بينها.

يمكنك إنشاء رمز سري للمحادثات وذلك لتوفير الأمان لدى المستخدمين.

اضافات واتساب عمر

قامت واتساب عمر بإضافة القرآن الكريم كامل ويمكنك قراءته من خلاله وتم وضعه بترتيب القرآن الكريم، كما أضاف أيضا الأربعين النووية والتي تضم عدد 42 حديث نبوي يمكنك قراءته ويضم مجموعة من الأدعية بالإضافة إلى أذكار الصباح والمساء والنوم وغيرها.

عيوب واتساب عمر

على الرغم من أنه يقدم الكثير من المزايا إلا أنه يوجد به بعض العيوب ومنها: