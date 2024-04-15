“الآن متاح التسجيل” تعرف على كافة تفاصيل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للطلاب 1445

يتساءل الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية، عن الشروط الخاصة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للطلاب في السعودية، وعن قيمة مبلغ الدعم المستحق والذي تقدمه المملكة العربية السعودية حرصا منها عن تخفيف العبء المالي على طلابها، وهو سنتحدث عنه خلال السطور التالية في هذا المقال.

تعرف على شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للطلاب 1445

1. يجب أن يكون الطالب المتقدم على الدعم سعودي الجنسية ويعيش بشكل دائم على أرض المملكة العربية السعودية.

2. يجب أن يكون المتقدم طالبا جامعيا، ويتراوح عمره من ثمانية عشر عاما على الأقل إلى واحد وعشرين عاما كحد أقصى.

3. يجب أن يكون المتقدم من المحتاجين إلى هذه المنحة، ولا يجوز أن يكون لديه حساب بنكي بعائد كبير.

4. يجب تقديم الطلب بشكل فردي لكل ترم دراسيا، أي يقوم الطالب بتقديم طلب منفصل لكل ترم دراسيا.

5. يجب تقديم جميع الأوراق الرسمية التي توضح الحالة الاجتماعية والصحية للطالب.

6. يجب ألا تقل درجات الطالب عن مستوى تراكمي اثنين وسبعة وعشرين في المائة.

قيمة مبلغ الدعم المستحق للطالب

عند تقديم طلب للحصول على الدعم، يتساءل الطلاب عن قيمة الدعم التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في المملكة العربية السعودية للطلاب المستحقين بعد توفير جميع الشروط المنصوص عليها في إعلان الوزارة، يتم تخصيص مبلغ ألف ريال سعودي لمساعدة الطلاب في شراء الأدوات المدرسية اللازمة في المرحلة الجامعية، ويهدف ذلك إلى توفير الوقت للطلاب لتحصيل دروسهم وعدم الحاجة إلى العمل بجانب الدراسة، مما يؤثر إيجابا على مستواهم العلمي.

موضوعات قد تهمك:

لينك الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 28 لشهر أبريل 2024 عبر وزارة الموارد البشرية بالمملكة

رابط منصة مظلتي يتيح كشوف pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

تعرف على رابط استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1445

تعرف على موعد صرف حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية عن شهر مايو 2024 – 1445.

هل يمكن التقديم للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور عبر الإنترنت؟

بالفعل يمكنك التقديم على الدعم المالي للطلاب عبر الإنترنت في السعودية، حيث إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية توفر خدمة التقديم الإلكتروني للحصول على الدعم المالي للطلاب.