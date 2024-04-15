الاخضر بكام النهارده.. مفاجأة في اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء.. ياترى عامل كام

عادت أسعار الدولار في السوق السوداء إلى الارتفاع مرة أخرى خلال الساعات الـ 48 الماضية، بعد انخفاض كبير حيث وصل سعر صرف الدولار إلى حوالي 41 جنيهًا، وجاءت الزيادات في الأسعار في وقت متزامن مع تقارير من البنوك الاستثمارية المحلية والعالمية، حيث وصل سعر التعادل للدولار بين السوق الرسمية والسوق السوداء إلى ما بين 40 و 45 جنيهًا، ووصل أقصى سعر للدولار إلى 50 جنيهًا من قبل “جي بي مورغان”، بينما بلغ السعر الرسمي 30.9 جنيهًا.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه

تحديث لحظى لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري فى السوق السوداء:

تنبأ بنك جي بي مورغان في تقرير جديد بأن السلطات المصرية ستعمل على تقليص الفارق بين سعر الدولار في الأسواق الرسمية والسوق السوداء.

يعتقد البنك الاستثماري أن البرنامج المصرفي المركزي سيعمل على تأمين تدفقات العملات الأجنبية إلى مصر أولاً واتخاذ إجراءات لخفض سعر الدولار في السوق السوداء قبل التحول إلى سعر الصرف الرسمي.

خلال الأيام الأخيرة، زاد سعر الدولار في السوق السوداء ليصل إلى أكثر من 70 جنيهًا، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى ما بين 55 و62 جنيهًا، في حين يبقى سعره حوالي 31 جنيهًا في البنوك الرسمية.

من المتوقع أن تقوم شركة جي بي مورغان بتخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إلى نطاق ما بين 45 و50 جنيهًا، بفضل زيادة التدفقات المالية الأجنبية التي من المتوقع أن تعزز استقرار الأسعار وتهدئة تقلبات السوق الموازية.

سعر الدولار اليوم