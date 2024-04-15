“من غير ما تدور كتير” إيربودز Realme الجديدة هتقلب السوق ببطارية خارقة تدوم 38 ساعة بسعر رخيص!

حرصت شركة ريلمي على تطوير جميع منتجاتها من الهواتف والسماعات وغيرها، وكان آخر تلك التطورات هو قيامها بإصدار سماعة ايربودز ذات كفاءة وجودة عالية جعلت الكثير يتساءل ويبحث عنها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع إيربودز Realme الجديدة هتقلب السوق ببطارية خارقة تدوم 38 ساعة بسعر رخيص.

مواصفات سماعة Realme Buds T110

تتميز سماعة Realme Buds T110 بالعديد من المواصفات الرائعة والتي منها ما يلي:

اسم السماعة Realme Buds T110 وزن السماعة ٤ جرام مقاومة الماء والغبار تدعم بلوتوث تدعم تاتش تدعم الألوان التي تتوافر بها تلك السماعة الأسود الأبيض الأخضر الأزرق

مميزات سماعة Realme Buds T110

أما عن مميزات ساعة Realme Buds T110 فهي تحتوي على العديد من المميزات الرائعة التي منها ما يلي:

حيث أن أول مميزات تلك السماعة أنها تأتي بحجم صغير ومناسب جدا للاذن، ومريح أيضاً ولا تشعر بأي انزعاج أو قلق عند ارتدائها.

بالإضافة أيضاً إلى أنها تكون مناسبة ويمكن اتصالها بجميع أجهزة أندرويد وبكل سهولة ويسر.

كما أنها تدعم أيضاً ألوان عديدة ومختلفة لتناسب كافة الأذواق والاعمار.

كما أنها أيضاً مصممة ومزودة بخاصية مقاومة الماء والرذاذ والغبار أي يمكنك ممارسة الرياضة أثناء ارتدائها دون أي قلق أو خوف من التعرق أو ما شابه.

ومن أهم مميزاتها أيضاً أنها تدعم بطارية قوية يمكنها العمل لمدة ٣٨ ساعة متواصلة دون الحاجة إلى شحن.

بالإضافة أيضاً إلى الشحن السريع جدا للبطارية والذي يمكنك من شحن البطارية كاملة في غضون دقائق قليلة.

كما تمنحك أيضاً تلك السماعة صوت نقي وواضح جدا وسهولة الاستخدام حيث تعمل بواسطة اللمس.

سعر سماعة Realme Buds T110

بعد أن عرفنا مواصفات ومميزات تلك السماعة تساءل الكثير أيضاً عن سعرها، وهي كما يلي: