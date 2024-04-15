NOWنزل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة بالزيادة 2024 في العراق

أصبحت كشوفات الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية من أكثر إهتمامات المواطنين في جميع محافظات العراق، بما يشمل مئات المتقدمين من الأسر والأفراد الراغبين في الحصول على الدعم الشهري التي يتم تقديمه لهم، إضافة إلى أن الوجبة السابعة تأخرت بشكل كبير عن باقي الوجبات الأخرى، وهو ما أدى إلى قلق العديد من الأشخاص المستفيدين، ليبدأو في التساؤل عن سبب التأخير.

استعلام أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تتمثل أهم خطوات القيام بالإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم تقوم بإدخال اسم المستفيد ورقم الهوية في خانة البحث.

الضغط على زر “تسجيل الدخول” للصفحة التالية من المنصة.

تحديد الوجبة والمحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

الضغط على زر “استعلام”.

لتتمكن من تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

جاءت أبرز شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والوجبات الجديدة داخل دولة العراق، وفقًا للاتي:-