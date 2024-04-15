أبسط يا عم! شهادة 85% الجديدة في مصر: كل التفاصيل والخطوات للحصول عليها

في خطوة تهدف إلى جذب المستثمرين وتوفير فرص استثمارية مجزية، أعلن البنك الأهلي الكويتي- مصر ABK عن طرح شهادة الادخار بفائدة تصل إلى 85% لأجل 3 سنوات، تفاعلت الأسواق المالية مع هذا الإعلان، حيث أصبحت الشهادة محط أنظار المستثمرين وموضوعا للنقاش على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

شهادة الـ 85% وكيفية شرائها

تتميز شهادة الـ85% بعدة مميزات تجعلها اختيارا جذابا للمستثمرين، يمكن للأفراد المصريين والأجانب شراء الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع توفير فرصة لاسترداد العائد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

يتم صرف العائد تراكميا في نهاية مدة الشهادة، وهو ما يمنح المستثمرين فرصة للحصول على عائد جيد على استثماراتهم.

توفر البنوك فرصة شراء الشهادة عبر جميع فروعها أو من خلال القنوات الإلكترونية، مما يجعل عملية الاستثمار سهلة ومريحة للمستثمرين، ومع إمكانية كسر الشهادة بعد مرور فترة قصيرة، يحصل المستثمرون على مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم.

العائد والفوائد لشهادة الـ 85%

عند رغبة المستثمرين في استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار، يتم صرف العائد بنسبة 85% متراكمة، ويعتمد سعر الفائدة المعروض على عدة عوامل منها مدة الاستثمار وتكرار دفع الفائدة وصرف العائد بشكل تراكمي في نهاية الفترة، بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم فائدة سنوية تبلغ 20.683% على الشهادة.، مما يوفر للمستثمرين فرصة لتحقيق عوائد مجزية.

الوثائق المطلوبة لفتح حساب فردي تختلف حسب الجنسية

أولاً للمصريين

بطاقة رقم قومي سارية المفعول.

فاتورة مرافق حديثة تؤكد العنوان الحالي.

وثيقة تثبت التوظيف الحالي.

ثانياً الوثائق المطلوبة للأجانب المقيمين

جواز سفر صالح لفترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر.

وثائق الإقامة تحتوي على عنوان العميل في مصر.

رخصة المهنة/البطاقة الضريبية أو وثيقة توضح سبب الإقامة في مصر.

تمثل شهادة الادخار بفائدة 85% من البنك الأهلي الكويتي- مصر ABK فرصة استثمارية متميزة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مجزية وفرص لزيادة رأس المال، بفضل مميزاتها وسهولة الوصول إليها، تعتبر هذه الشهادة اختيارا أفضل لتحقيق أهداف الاستثمار الشخصية والمالية.