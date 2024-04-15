احلى صينية سمك هتعمليها في الفرن بتكة هتخليها في حتة تانية تنفع لكل الأنواع

يُعد السمك من ألذ الأغذية التي ينصح بها للحفاظ على الصحة، ويأتي في مقدمتها سمك البوري بمذاقه المتميز ولحمه الأبيض الذي يحظى بمكانة خاصة لدى الصغار والكبار، حيث يُعد البوري كذلك مصدرًا غنيًا بالمكونات الأساسية اللازمة للجسم والتي تعزز الوظائف الذهنية، ومنها البوتاسيوم وأحماض الأوميغا 3 وفيتامين د الضروري لتقوية العظام، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي السمك على معادن مهمة أخرى مثل الكالسيوم والفوسفور، لذلك سنذكر من خلال مقالنا هذا أفضل طريقة لعمل السمك بالفرن.

طريقة عمل السمك في الفرن

يلزم لتحضير هذا الطاجن توافر بعض المكونات، وهو ما سنذكره فيما يلي:

المكونات

نصف كيلو من السمك (بوري) أو أي نوع.

ربع كيلو من البطاطس المقطعة إلى شرائح.

بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح.

فلفل ألوان مقطع.

ثمرة من الطماطم المقطعة إلى حلقات.

بقدونس مفروم.

كرفس مفروم.

ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

3 ثمرات من الطماطم المعصورة.

ملعقة صغيرة من بهارات السمك.

ثمرة من الليمون المقطع إلى شرائح.

ملح وفلفل أسود

ربع ملعقة كبيرة من الكمون.

نصف ليمونة معصورة.

طريقة تحضير صينية السمك

لتحضير صينية السمك في الفرن يلزم اتباع عدة خطوات نذكرها فيما يلي: