رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة في الأردن 2024

يبحث عدد كبير من المواطنين داخل الأردن عن طريقة سهلة لتسديد الغرامات المرورية لذلك قامت الجهات المسؤولة بإطلاق منصة إلكترونية يمكنك من خلالها تسديد غرامات المرور العامة الرقم الالماني وذلك يعد تسهيلا للوقت والجهد على المواطنين وذلك ما سوف نوضحه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

غرامات المرور العامة في الأردن

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب عليك اتباعها من أجل تسديد الغرامات المقيدة على المركبة الخاصة بك والتي تكون على النحو التالي:

أولا يتطلب منك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالحكومة في الأردن.

من الصفحة الرئيسية قم بالدخول خيار الجهات الحكومية ومنها قم بالضغط على زر الوزارات.

ثم انتقل إلى وزارة الداخلية ومنها يرجى الدخول إلى مديرية الأمن العام.

من الخيارات انقر على كلمة تسديد الغرامات.

سوف يتم اقتراح مجموعة من طرق التسديد المختلفة قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

بمجرد إتمام عملية الدفع سوف تصلك رسالة بتسديد المخالفة.

غرامة انتهاء رخصة السيارة بالأردن

وفقا للقانون رقم 38 من قانون سير السيارات أنه يتم فرض غرامة قيمتها تصل حتى 15 دينار لكل من يقوم بقيادة السيارة والرخصة منتهية لذلك يجب الحرص على تجديد الرخصة فور انتهائها وذلك تجنبا لدفع الغرامات.

قيمة الغرامات المرورية بالأردن

يجب العلم أن قيمة الغرامة تختلف باختلاف نوع الغرامة والتي تبدأ من 15 دينار وتصل حتى 300 دينار، يتم فرض تلك الغرامات حتى لا يقوم السائق بتكرار تلك الأخطاء مرة أخرى ومن تحقيق السلامة عند السير على الطرق.