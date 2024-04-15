ارخص سيارة ليك ولاسرتك.. سيارة هافال جوليان 2024 تعرف على المميزات والأسعار

تعد سيارة هافال جوليان 2024 من أفضل السيارات في خذا العام حيث تتمتع بمواصفات ومميزات وأسعار رائعة، السيارة وهذه السيارة تعد ضمن أفخم السيارات العائلية الصينية المعدة للاستخدام اليومي، كما تتميز هذه السيارة بأدائها القوي وإمكانية الاعتماد عليها في مواجهة تحديات الطرق في المدينة والأرياف على حد سواء، ما يضمن للسائق تجربة قيادة شاملة ومريحة للغاية وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

مواصفات سيارة هافال جوليان 2024

تعد سيارة هافال جوليان 2024 من أفضل السيارات لعام 2024 حيث تتميز شكل خارجي فائق الجمال والصلابة، وهو ما منحها طلة جذابة ومتميزة، لذلك سنذكر مواصفات سيارة هافال جوليان 2024:

تضم السيارة شبكة أمامية مصنعة من الكروم، بالإضافة إلى تزويدها بمصابيح ليد أمامية.

مزودة بواقي أمامي مدعم بأنظمة استشعار في الجزء الأمامي.

بالإضافة إلى توظيفها لتقنيات الإضاءة المتقدمة التي تعتمد على مصابيح الديود الباعثة للضوء، والمستخدمة في سيارة فورد F-150 موديل 2024، فإنها تحتوي كذلك على أنظمة للإضاءة في الصباح.

تشتمل السيارة على كاميرا بالجهة الأمامية تعود إلى نظام الكاميرات الشاملة التي تعبر من خلال أطراف السيارة.

تتميز السيارة بعجلات تحمل طابعاً رياضياً، بقياس يمكن أن يصل إلى 20 إنشاً وذات لون أشبه بالفضي.

تحت أبواب السيارة مزودة بطبقة واقية الأتربة.

كما أن مقابض السيارة مطلية بمادة الكروم.

وهي مزودة بقبة دائرية مصنوعة من البلاستيك تغطي الأطراف الجانبية.

تأتي السيارة مرايا تعمل بالكهرباء.

سعر السيارة هافال جوليان 2024

إذا كان لديك الرغبة في الحصول على سيارة هافال جوليان الجديد لعام 2024 في المملكة العربية السعودية، فإنها متوفرة لدى الكثير من وكلاء السيارات المحليين هناك. يجدر الذكر أن سعر السيارة قد يختلف من منطقة لأخرى، تتراوح الأسعار عادة من 55 ألف ريال سعودي إلى 87 ألف ريال، مما يمنحك مرونة في الاختيار للحزمة المثالية التي تناسب ميزانيتك المعدة واحتياجاتك الشخصية.

مميزات هافال جوليان 2024

يوجد عدة مميزات لسيارة هافال جوليان، وهو ما سنذكره من خلال النقاط التالية: