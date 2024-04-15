” شوفها دلوقتي قبل أي حد🥳🥰” أعرف موعد مباراة الأهلي والزمالك+ القنوات الناقلة لفعاليات الدوري المصري اليوم

نشهد اليوم فعاليات مباراة الأهلي والزمالك كما يطلق عليه الجماهير لقاء العمالقة، حيث تعد واحدة من أهم المباريات التي ينتظرها مشجعي كلا الفريقين فمن المقرر أن هذه المباراة تكون ضمن منافسات الدوري المصري لعام 2024 والتي يستعد فيها الأهلي في مواجهة نظيره فريق الزمالك على أرض ملاعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم، والتي سوف يتم إذاعتها عبر القنوات الرياضاية الناقلة لأهم حدث رياضي في تاريخ الدوري المصري، وسنوافيكم بتفاصيل موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة لها، فتابعونا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يترقب جميع جماهير نادي الأهلي والزمالك حول موعد مباراة الأهلي والزمالك التي سوف نكون شاهدين عليها على مدار الساعات الجارية، حيث من المقرر عقد فعاليات المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر في رض ملاعب القاهرة الدولي، حيث سيقوم نادي الأهلي لمواجهة نادي الزمالك لمنافسة كلا الفريقين في التأهل للدوري المصري، ويرغب المصريين بالخارج معرفة مواعيد عرض المباراة وفقًا للتوقيت الزمني للدولة المرادفين لها، والتي نوضحها لكم عبر التالي:

تبث مباراة الأهلي والزمالك في الأردن عند الساعة الثامنة مساءًا.

إذاعة مباراة الأهلي والزمالك في السعودية عند الساعة الثامنة مساءًا.

تعرض مباراة الأهلي والزمالك في الأمارات في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

تبث توقيت مباراة الأهلي والزمالك في السودان وليبيا في تمام الساعة السابعة مساءًا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

يتساءل جماهير كلا الفريقين لنادي الأهلي والزمالك حول القنوات التي من المقرر سوف يتم بث فعاليات مباراة اليوم، وتعد أهم تلك القنوات هي القناة الشهيرة لشبكة أون تايم سبورت التي تهتم بشكل شامل بجميع المباريات على المستوى العالمي والعربي، وإليكم تردد قناة ون تايم سبورت في الشكل التالي:

تردد القناة:11861.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

وبختامنا لأهم فعاليات الدوري المصري المنتظرة من جانب جماهير الأهلي والزمالك، فقد تمكنا من عرض موعد مباراة الأهلي والزمالك باستفاضة ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.