” الحكومة يا مصريين هتزيد فلوسكم🔥🤩” شوف موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024+ جدول زيادة المرتبات الجديدة

تتصدر موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 التريند خلال الساعات الماضية نتيجة لتزايد عمليات البحث الرائجة من خلال الاستعلام عن الموعد الرسمي لإيداع الرواتب الشهرية للمواطنين، ويذكر أن وزارة المالية قد أصدرت قرار جديد يفيد بقيمة الزيادة الجديدة التي سوف يحصل عليها جميع الموظفين والعاملين بالدولة بنسبة تتراوح إلى 15% أي بقيمة تعادل من 3000 حتى 6000 جنيه، وندشن لكم تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 مع قيمتها المعلن عنها.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024

حددت وزارة المالية معيار موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 في اليوم الموافق 21 ابريل ليكون هذا رسميًا الموعد الرسمي لصرف الرواتب للمواطنين، مع تنويه الوزارة بعدم الانحراف للشائعات المغرضة المنتشرة هذه الفترة ومعرفة الاخبار من مصدرها الصحيح لتجنب العواقب الوخيمة وزعزعة الرأي العام.

جدول صرف مرتبات شهر ابريل 2024

قد أعلنت وزارة المالية المصرية عن جدول صرف مرتبات شهر ابريل 2024، الذي قارب موعده على حلوله عن لائحة تتضمن معايير قيم المبالغ المصروفة مع قيمة الزيادة الجديدة التي تم التحدث عنها خلال الفترة الماضية، حيث تختلف قيمتها وفقا للدرجة الوظيفية، والتي سوف نقوم بعرضها لكم بشكل تفصيلي خلال النقاط التالية:

تحصل الدرجة الوظيفية الممتازة على راتب بقيمة 12.200 جنيه.

يتقاضى الدرجة الوظيفية العليا على راتب بقيمة 10.200 جنيه.

تحصل الدرجة الوظيفية الأولى على راتب بقيمة 8200 جنيه.

يتقاضى الدرجة الوظيفية الثانية على راتب بقيمة 8000 جنيه.

تحصل الدرجة الوظيفية الثالثة على راتب بقيمة 7500 جنيه.

تتقاضى الدرجة الوظيفية الرابعة على راتب بقيمة 7000 جنيه.

وبعد وصولنا لختام حديثنا اليوم حول موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 نتمنى أن نكون قد قمنا بتوضيح ما ترغبون في معرفته وتابعونا لمعرفة أخر المستجدات.