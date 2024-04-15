“ألحق شوف هتاخد كام بعد قرار الزيادة” أعرف حالًا موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024+ طريقة الاستعلام عنها

قامت وزارة المالية المصرية بحسم جدال المواطنين بخصوص موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024، حيث انتشرت الكثير من الأنباء المزعومة تفيد بوجود تبكير لإيداع المرتبات للعاملين والموظفين بالدولة عقب صدور قرار الزيادة الجديدة من جانب الوزارة بنسبة بنسبة 15٪ طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية، وتحرص الوزارة على تقديم يد العون لمواطنيها بتوفير كل طرق الدعم الكافي لهم المواكب للظروف القاسية التي نشهدها، وعلى كلًا سوف نعمل على إيضاح موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 مع طرق الاستعلام عنها.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024

حسمت وزارة المالية الجدال النابع إثر الأشاعات المنتشرة المكثفة لهذه الفترة، والذي تتزامن مع قرب موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 الذي تم تحديدها رسميًا من جانب الوزارة في اليوم الموافق الواحد والعشرين من شهر ابريل المقبل لهذا العام الجاري.

الاستعلام عن مرتبات شهر ابريل 2024

وفرت وزارة المالية طريقة رسميًا الاستعلام مرتبات شهر ابريل 2024، فقد حدث جدال واسع النطاق بين المواطنين مما جعلهم في حالة قلق وتوتر دائم ليكون الانتظار هو سيد الموقف حتى تحسم الوزارة ذلك الأمر، وبالفعل قامت الوزارة بحسمه لوقف هذا الجدال النازع عبر الاستعلام عن الزيادة وفقًا للخطوات التالية:

الولوج من خلال موقع التأمنيات الاجتماعية الرقمية من هنا .

كتابة المعلومات المطلوبة للتسجيل مثل الاسم، كلمة السر، رقم القومي.

ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن المعاشات.

سوف يتم عرض كافة تفاصيل الطلب مع قيمة الزيادة الجديدة.

وقد وافينكم كافة التفاصيل المتعلقة بموعد صرف مرتبات شهر ابريل الموضوع الأكثر جدلًا بين المواطنين عقب بنية بث الطمأنينة لهم.