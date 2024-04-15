البنك المركزي:رفع الحد الأقصى للسحب اليومي لـ250 ألف من فروع البنوك و30 ألف من ماكينات الـ ATM

أعلن البنك المركزي المصري منذ قليل عن زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يومياً، وكانت الحد الأقصى للسحب اليومي هو 150 ألف جنيه، وأكد البنك زيادة الحد بحوالي 100 ألف جنيه، وشمل التوجيه أيضا رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 الف جنيه.

رفع الحد الأقصى للسحب اليومي لـ250 ألف

وتضمن القرار المستند بالإشارة إلى الكتاب الصادر في 25 أغسطس لعام 2022، والذي يتضمن الحدود القصوى للسحب والإيداع النقدي من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي ويحرص البنك المركزي المصري دائماً على تقديم المزيد من الخدمات تيسيراً على المواطنين والشركات والأفراد، والذي قرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 25 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات من ماكينات الصراف الآلي ليصبح 30 ألف جنيه مصري.

تفاصيل اجتماع البنك المركزي الأخير

كما طالب البنك المركزي المصري بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية التي وضعتها البنوك واعتمادها من قبل مجلس الإدارة مع النحديث المستمر.

جدير بالذكر فقد قرر البنك المركزي إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس المواقث 28 مارس 2024، وذلك بسبب الإكتفاء الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، والذي أعلن فيه البنك المركزي عن تحديد سعر صرف الجنيه طبقاً لآليات السوق وتطبيق الزيادة على أسعار الفائدة بحوالي 6%

وأكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري أنه من المقرر أن يكون الإجتماع الثالث للجنة السياسية النقدية بالبنك يوم 23 مايو المقبل، وذلك لبحث مصير أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض سواء في بالتثبيت أو الزيادة وذلك طبقاً للجدول الذي سوف يتم الإعلان عنه على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.