عربي و دولي
رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل… والشروط اللازمة
رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024
يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024، الذي أعلنت عنه الحكومة الجزائرية لعدد كبير من الأشخاص العاطلين عن العمل خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم في منحة البطالة في الجزئر 2024 والشروط اللازمة…..
رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024
حيث أعلنت وزارة العمل والتشغيل الجزائري عن تخصيص رابط الكتروني لتجديد منحة البطالة في الجزائر 2024، وذلك من أجل توفير الوقت والمجهود المبذول وذلك من اتباع الخطوات الآتية:
- زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنة للتشغيل الجزائري.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- ثم ارفق الأوراق والمستندات المطلوبة.
- واضغط على تقديم الطلب .
- بعد تقديم الطلب سوف يتم مراجعته وفي حالة الموافقة على الطلب سوف يتم ارسال موعد ومكان الصرف في رسالة نصية على الهاتف المسجل.
شروط القبول في منحة البطالة
وقد أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التقديم على منحة البطالة، وهي:
- يجب أن يكون المواطن المتقدم جزائري الجنسية ويكون مقيم في الجزائر إقامة دائمة .
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 40 عام.
- ألا يكون المتقدم لديه دخل شهري ثابت.
- وألا يكون موظف في القطاع العام أو الخاص.
- ولا يكون للمتقدم أصول أو عقارات .
- ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الإيواء.
- أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي مفعل حتى يتم ارسال المبلغ عليه.