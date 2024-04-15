” أعرف دلوقتي هتقبض امته” العراق تحسم طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق بجميع الخطوات+ الشروط

أصدرت وزارة المالية قرارًا يفيد بوجود زيادة جديدة لخدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، التي تستهدف فئات المواطنين الذين تقاعدوا من مناصبهم الوظيفية من أجل تقديرهم خلال ما بذلوه طوال فترة سيرتهم المهنية، حيث تحرص العراق على توفير المساعدات الضمانية والدعم الكافي لهم، لذا توفر لكم تفاصيل قرار الزيادة الأخيرة عقب خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق فتابعونا.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

تقوم وزارة المالية بحسم جدال المواطنين حول الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، الذي بموجبها تلزم مجموعة الخطوات المعيارية وصولًا للمعايير المشروطة لتلك الخدمة، حيث توفر الدولة زيادة جديدة للمتقاعدين لمواكبة للظروف الراهنة والصعوبات المعيشية جراء الغلاء من حيث الأسعار وغيرها من الأمور التي لابد من تسليط الضوء عليها، وسوف نوفر لكم خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين كما في الشكل التالي:

زيارة الموقع الرقمي الرسمي لوزارة المالية العراقية .

إدخال بيانات تسجيل الدخول المطلوبة مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية، رقم طلب المستفيد.

عقب النقر على خانة الاستعلام لمعرفة تفاصيل الطلب المتضمن معها قيمة الزيادة الجديدة.

شروط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

قامت هيئة التقاعد الوطنية بالعراق من توضيح شروط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق والمعايير المطالب بها من أجل استفادة الفئات المستحقة من قيمة المساعدة المالية الداعمة لهم من جانب الدولة، وتتوفر تلك الشروط كما يلي:

أن تكون أصول المتقدم أصول عراقية خالصة.

إقامة المتقدم على المدى المتواصل داخل حدود العراق.

أن يكون قد تخطى المتقدم العمر الوظيفي لحاجز العشرين عامًا.

إرفاق المتقدم لكافة الملفات المطلوبة للتسجيل.

وبهذا نكون استوفينا معكم مجريات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق مع توضيح قرار الوزارة الجديدة مع الإعراب عن كامل أمنياتنا بدوام التوفيق.