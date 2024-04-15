“اجازات جديدة جاية في الطريق” عدد أيام اجازة شم النسيم 2024 وما هي الإجازات الرسمية المتبقية لهذا العام
يبحث العديد من الأفراد وخاصة العاملين في القطاعات الحكومية عن عدد أيام اجازة شم النسيم 2024، وذلك بعدما قام مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن موعد عطلة شم النسيم لعام 2024، ومن المقرر أن تكون هذه العطلة مدفوعة الراتب لكافة الأفراد العاملين في كلا من القطاعات الخاصة والعامة، وسوف نوفر في هذا المقال كافة المعلومات المتعلقة بالإجازة وموعدها وعدد أيامها بالتفصيل، تابعونا.
عدد أيام اجازة شم النسيم 2024
يتساءل العديد من الأشخاص عن عدد أيام اجازة شم النسيم 2024 ومتى سوف تكون، وللرد على هذه التساؤلات قام “المعهد القومي للبحوث الفلكية” بتوضيح أن الإجازة الخاصة بعيد شم النسيم سوف يكون في اليوم السادس من مايو ويوافق يوم الاثنين، وسوف يتم اعتبار هذا اليوم اجازة رسمية لجميع الهيئات والمؤسسات والإدارات، هذا ومن الجدير بالذكر أن شهر مايو مليء والإجازات والعطلات الرسمية حيث سوف يصادف اليوم الأول من مايو الموافق يوم الأربعاء عيد العمال، ثم يوم القيامة المجيد يوم السبت 5 مايو 2024، وبهذا يكون عدد أيام الإجازة 5 أيام بالعطلة الأسبوعية.
جدول الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2024
بعدما تعرفنا على عدد أيام اجازة شم النسيم 2024 نتعرف على جدول الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024، كالآتي:-
- عيد تحرير سيناء سيكون في يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024.
- إجازة عيد العمال في يوم الأول من شهر مايو 2024.
- شم النسيم يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.
- اجازة عيد الاضحى المبارك من يوم 15 من شهر يونيو الموافق ليوم السبت وتستمر الإجازة إلى يوم 21 يونيو 2024.
- اجازة ثورة 30 يونيو والتي توافق يوم الأحد.
- رأس السنة الهجرية الموافق 8 يوليو 2024.
- الاجازة الرسمية لثورة 23 يوليو والتي توافق يوم الثلاثاء.
- اجازة المولد النبوي الشريف في اليوم السادس عشر من سبتمبر الموافق ليوم الاثنين.
- الاحتفال بنصر السادس من أكتوبر.