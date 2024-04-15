تابع أقوى الأحداث.. المؤسس عثمان الحلقة 156 على قناة ATV التركية والفجر الجزائرية.. زواج أورهان والتشيم

المؤسس عثمان الحلقة 156 هناك من ينتظر موعدها بلهفة وشوق بعد غياب أسبوعين عن العرض بسبب عيد الفطر المبارك، مسلسل قيامة عثمان واحد من أقوى المسلسلات التاريخية التي حققت نجاح كبير للغاية، مما تربع مسلسل قيامة عثمان على الساحة بين مختلف الأعمال وحقق الشهرة والانتشار الكبير الذي يستحقه، جاء مسلسل قيامة عثمان بعد انتهاء عرض مسلسل قيامة أرطغرل الذي انطلق عرضه الأول في عام 2014 واستمر لمدة 5 سنوات حتى 2018

وفي عام 2019 تم عرض مسلسل قيامة عثمان وهو تكمله لباقي أحداث قيامة ارطغرل وتفاعل الملايين من الجماهير المتابعين مع عرضه ونال إعجابهم ومن وقتها يعتبرونه من أهم المسلسلات المفضلة، خلال السطور التالية من المقال ننشر لكم نبذة مختصر عن تفاصيل المؤسس عثمان الحلقة 156.

المؤسس عثمان الحلقة 156

لقد تم تأجيل عرض مسلسل قيامة عثمان الأسبوع الماضي بمناسبة عيد الفطر، وسوف تعرض الحلقة القادمة بعد يومين فقط وسط عمليات بحث مرتفعة ولن تتوقف ، مفاجآت كثيرة تتفجر وينصدم منها الجمهور في الحلقة القادمة والمنتظرة 156 من مسلسل قيامة عثمان، تم إعلان زواج أورهان من السيدة ألتشيم ونهاية صادمة له اولفيرا وظهور عدو جديدة للغازي عثمان،

وتبدأ الصراعات مجدداً مع عثمان والأعداء وتدخل قوي من المغول، يحاول عثمان أن تتم مراسم زواج الأمير أورهان دون حدوث أي مشاكل وتوخي الحذر لأن جلاد روما يسعى لتحقيق هدفه في السيطرة على الدولة العثمانية، ومن جهة أخر اكتشف عثمان خيانة كونور بعد أن أخبر بوران عما حدث بالتفصيل وأن هناك خائن استطاع التسلل لمعرفة الكثير من الأسرار عن الدولة العثمانية كي يدبر المكائد تنفيذاً لأوامر المغول.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم 5 ح 156

48 ساعة فقط تفصلنا عن مشاهدة الحلقة 156 من مسلسل قيامة عثمان المؤجلة من الأسبوع الماضي وسوف يعرض المسلسل في المواعيد التالية:.

الأربعاء الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية على قناة ATV التركية.

الخميس في الساعة 1 بعد منتصف الليل على موقع قصة عشق وموقع النور.

الخميس من كل أسبوع على الفجر الجزائرية الساعة 10 مساءً والجمعة 1 ظهراً.