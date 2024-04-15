“هنااا” نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024 عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة

ازداد معدل البحث عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024 على محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن قامت وزارة الصحة المصرية بالإعلان عن إتاحتها لرابط يمكن من خلاله أن تقوم جميع الفئات المعنية بالبحث النتائج التي تخصهم بطريقة سهلة وموفرة للوقت والجهد، وسوف نعمل على توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في الأسطر التالية من هذا المقال.

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024 من خلال الدخول على الرابط الذي أطلقته وزارة الصحة المصرية واتباع التعليمات التالية:

أولاً يجب الدخول إلى الرابط الخاص بموقع المجالس الطبية المتخصصة .

. ثانياً سجل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك.

ثالثاً من قائمة خدمات الموقع اختر الاستفسار عن نتائج الفحوصات الطبية على الشاشة الرئيسية للموقع.

رابعاً ثم قم بإدخال رقم الطلب الخاص بالفحص الطبي.

أخيراً النقر على علامة البحث ليقوم الموقع بإظهار النتائج المرغوب فيها.

الاستعلام عن طلب اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

كما يسعى البعض أيضاً إلى معرفة الخطوات اللازمة للاستعلام عن طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 تلك المخصصة لأصحاب الإعاقات، والتي تكمن في الآتي:-