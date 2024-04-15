“أخيراً هتبني لعيالك” سعر المتر في قانون التصالح على الأراضي الجديد 2024 في المدن والأرياف

يعتبر قانون التصالح من القوانين المستحدثة في جمهورية مصر العربية، وبعد أن أوضحت الحكومة كافة التفاصيل المتعلقة بقانون التصالح تداول بعض الأشخاص تساؤلاً حول سعر المتر في قانون التصالح على الأراضي الجديد 2024، حيث إن العمل بقانون التصالح يعتبر من أكثر الأمور أهمية بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في إنشاء بناء أو استخراج أوراق لبناء موجود بالفعل، وقد قامت الجهات المسؤولة في الدولة بإصدار هذا القانون سنة 2019 واستمر العمل في تعديل ذلك القانون إلى يومنا هذا، وسوف نقدم في هذا الموضوع معلومات متنوعة عن قانون التصالح واسعار المتر.

سعر المتر في قانون التصالح على الأراضي الجديد 2024

تم إرفاق جدول من قبل الحكومة المصرية يوضح سعر المتر في قانون التصالح على الأراضي الجديد 2024، حيث تأتي الأسعار على النحو التالي:

أرض بمساحة 250 متر مكعب، سعر المتر فيها في المدينة والمناطق الصناعية يساوي 500 جنيه، أما في القرى فسعر المتر 125 جنيه.

أرض بمساحة أكبر من 500 متر مكعب، سعر المتر فيها في المدينة والمناطق الصناعية يصل إلي 2000 جنيه، أما في القرى فسعر المتر 1000 جنيه.

أرض بمساحة 1000 متر مكعب أو أكثر سعر المتر فيها في المدينة والمناطق الصناعية يساوي حوالي 3000 الاف جنيه، أما في القرى فسعر المتر 2000 جنيه.

أرض بمساحة 2000 متر مكعب أو أكثر، سعر المتر فيها في المدينة والمناطق الصناعية يساوي المتر 4000 جنيه، أما في القرى فسعر المتر 3500 جنيه.

الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء

بعد أن تعرفنا على سعر المتر في قانون التصالح على الأراضي الجديد 2024 سوف ننتقل للحديث عن الهدف من إنشاء قانون التصالح الذي تم طرحه سنة 2019، ويهدف هذا القانون إلى: