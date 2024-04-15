” فرح العروسة يا عريس واشتريلها شقة العمر😍😇” السعودية تطلق رابط الاستعلام عن دعم سكني بالخطوات والشروط

أصبح رابط الاستعلام عن دعم سكني أحد أهم الخدمات المطروحة من قبل السعودية من أجل الاستعداد لتسجيل المستفيدين في الوحدات السكنية الجديدة للقضاء على نسبة العشوائيات التي تزايدت لأعوام، وتجدر الإشارة أن السعودية قد أعلنت عن الموعد المحدد لحجز شقق سكنية والمزامن معها كثر أحاديث العامة في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظير ما تقوم به السعودية من مجهودات لمواطنيها من أجل حياة أفضل، وسوف نوافيكم خطوات رابط الاستعلام عن دعم سكني والشروط اللازمة وفقًا لمستجدات الهيئة المعنية.

رابط الاستعلام عن دعم سكني

ترتبط رابط الاستعلام عن دعم سكني ببعض الخطوات المطالب بها من جانب المواطنين بالسعودية وذلك بغرض تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية، ذلك المشروع التي عملت عليه السعودية لسنوات عدة من أجل الارتقاء بمستوى خدمات المملكة من حيث الشكل العام وأيضًا توفير حياة كريمة للمواطنين، وقد صرحت الهيئة المعنية عن تلك الخطوات الملزمة لرابط الاستعلام عن دعم سكني والذي سوف نستعرضها معكم وفقًا للخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الرقمي لمنصة سكني الرسمية.

ثم انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية المزامن معها الدخول إلى قسم التحقق من حالة الاستحقاق.

بعد ذلك، ستقوم بتسجيل دخولك عبر البيانات الواجب إدخالها مثل: الاسم، رقم الهوية الوطنية.

عقب يتعين عليك الضغط على خانة تحقق.

شروط استحقاق الحصول على دعم سكني

كما ذكرنا سلفًا عن إعلان وزارة الإسكان السعودية عن مسألة المعايير المرتبطة باستحقاق التسجيل عبر رابط الاستعلام عن دعم سكني، والتي تستلزم توافرها لدى المستفيدين من أجل توجيهها للفئة المستحقة لمن لا مأوى لهم أو لمن هم يعانون من ظروف قهرية معيشية الغير آدمية، وتتوافر تلك المعايير كما في الشكل الآتي:

يلزم على المتقدم حصوله على الجنسية السعودية.

يتعين على المتقدم أن يقيم بشكل دائم داخل أراضي المملكة.

يشترط بلوغ المتقدم عمر الخامس والعشرين عامًا

يتوجب على المتقدم ألا يكون قد استفاد من الدعم السكني سابقًا.

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