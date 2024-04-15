” تقدر تعرف كل الأخبار من قناة واحدة” اضبط الآن تردد قناة الشعوب الجديد 2024 عبر كافة الأقمار الصناعية

بعد التحديث الأخير على قناة الشعوب الجديد 2024 توفر القناة محتوى متنوع وثري بأحدث الأخبار والأحداث في العالم العربي. انضم إلينا في هذا المقال لنلقي نظرة عن قرب على التردد الجديد والبرامج المثيرة التي تقدمها القناة، وذلك من خلال القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، إذا كنت تبحث عن مزيد من المعلومات، فلا تتردد في الاستمرار في القراءة.

تردد قناة الشعوب الجديد 2024

تقدم القناة برامج متنوعة ترصد حال الشعب المصري والشعوب العربية، بالإضافة إلى تغطية شاملة للأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، يعتبر برنامج التوك شو الأول في الشرق الأوسط الذي يقدمه الإعلامي معتز مطر، من بين أبرز البرامج التي تحظى بشعبية كبيرة على قناة الشعوب، وذلك بفضل محتواه الغني والمتنوع الذي يجذب المشاهدين من مختلف الفئات العمرية.

تردد قناة الشعوب الجديد 2024 علي النايل سات

التردد : 12686.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

تردد قناة الشعوب الجديد 2024 علي العرب سات

التردد: 11264.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

خطوات ضبط تردد قناة الشعوب الجديد 2024