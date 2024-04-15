مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاعين العام والخاص

يبحث الجميع عن مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر 2024، وذلك حتى يتم تنفيذ المعاملات الخاصة بهم داخل البنوك، وقبل تقديم إجازة عيد الفطر إلى جميع العمال والطلاب، تم توضيح مدتها من قبل الحكومة المصرية، حيث سيتم استئناف المصالح الحكومية والمدارس بداية من اليوم الاثنين، لذا الجميع في حيرة شديدة لمعرفة موعد فتح البنوك والذي سيكون متشابه أم مختلف مع باقي المصالح.

فتح البنوك بعد انتهاء إجازة العيد

سيتمكن الجميع من معرفة مواعيد عمل البنوك بعد العيد، من خلال معرفة خطة الإجازة التي تم وضعها من قبل القطاع المصرفي داخل مصر، والتي كانت تشمل أيضا مواعيد العمل خلال شهر رمضان الكريم، ويمكن معرفة تفاصيل الخطة من خلال متابعة الآتي:

تم تقديم الإجازة إلى الموظفين العاملين في القطاع المصرفي من يوم الثلاثاء الذي وافق الثامن من شهر أبريل، وذلك احتفالا بعيد الفطر.

ستظل الإجازة متاحة إلى الجميع حتى يوم الاثنين، والذي يوافق 15 من شهر أبريل وهو اليوم الأول من بدء العمل.

نظام العمل في رمضان، كان يبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الوصول إلى الثانية ظهرا وذلك بالنسبة للموظفين.

إنجاز المعاملات داخل البنوك في رمضان، كانت تبدأ من الساعة 9 ونصف وتنتهي عند الساعة الواحدة ونصف.

مواعيد عمل البنوك بعد انتهاء إجازة العيد

مواعيد العمل لجميع الموظفين في البنوك ستكون مختلفة تماما بعد العودة من إجازة عيد الفطر، وذلك لأن المواعيد السابقة كانت خاصة فقط بشهر رمضان، وبعد ذلك يتم الرجوع إلى المواعيد الأساسية وهي كالتالي: