وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .. كشوفات الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية العراق 2024 برقم الهوية

كشوفات الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية العراق 2024 ينتظرها أكثر من 500 ألف متقدم من عموم المحافظات بفارغ من الصبر، بعد أن كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اقتراب استخراج جميع المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية الذين لم تنطبق عليهم الشروط وقاموا بالتسجيل رغم تنويه الوزارة، ولذلك قامت وزارة العمل بوضع الضوابط والشروط التي يتم قبول المتقدم على أساسها،

دعم الرعاية ليس مجرد وسيلة مساعدة لكنه نظام متكامل يسلط الضوء على الفئة المتعففة ويكون يدون العون والمساعدة الأولى لتلك الفئات لكي يخرجهم من الأزمة المالية إلى حياة هادئة ومستقرة دون معاناة ويجدون الدخل المناسب لتلبية مطالبهم، نتعرف اليوم عبر موقعنا البديل على الموعد المحدد لإصدار كشوفات الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية العراق 2024.

كشوفات الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية العراق 2024

يتم تحميل ملفات PDF بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية خلال الساعات القليلة القادمة ويمكن استخراجها بسهولة عن طريق الخطوات التالية

التوجه إلى محرك البحث الأساسية والدخول على منصة مظلتي. اختر خدمات الحماية الاجتماعية. اختر الوجبة السابعة. ثم حدد المحافظة. رقم الهوية. رقم الجوال. والضغط أخيراً على ايقونة استعلام.

شروط التسجيل في دعم الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل أن المساعدات لن تتوقف بل يتم الإعلان في أقرب وقت ممكن عن آخر المستجدات فيما يتعلق بالدفعات والوجبات القادمة بعد انتهاء رفع كشوفات الوجبة السابعة ويجب أن تطابق الشروط الواجب في المتقدم والتي تأتي على النحو التالي.