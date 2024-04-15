“استعلم عن غرامتك هُنـــا“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وقيمة الغرامة على السيارة ur.gov.iq

غرامات المرور العامة الرقم الالماني تعد من الأشياء الهامة التي يبحث عنها عدد كبير للغاية من المواطنين داخل دولة العراق وخاصة من سائقي السيارات الذين يرغبون في معرفة كيفية الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الالماني عبر منصة أور الالكترونية وخاصة بعد اعلان مديرية المرور العامة عن تطبيق نظام المرور الذكي الذي يمكن استخدامه في الاستعلام عن غرامات المرور بشكل الكتروني دون الحاجة إلى الذهاب للمصالح الحكومية وإضاعة الوقت والجهد في معرفة الغرامات المرورية الموقعة على السيارة.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

أوضحت مديرية المرور العامة للغرامات في العراق انه يمكن الاستعلام عن الغرامة الموقعة على السيارة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: لابد من الدخول على الموقع الرسمي لمنصة أور الالكترونية.

الخطوة الثانية: لابد من تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الخطوة الثالثة: لابد من ملء الاستمارة بجميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الخطوة الرابعة لابد من الضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر كافة البيانات الخاصة بالمركبة أو السيارة التي ترغب بالاستعلام عنها والغرامات الموقعة عليها وكيفية تسديدها.

قيمة غرامات المرور العامة الرقم الالماني

تختلف قيمة الغرامات المرورية الواقعه على السيارة حسب المخالفة التي قامت بها السيارة، وتقدر قيمة المخالفات كما يلي: