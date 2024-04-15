“إنستا باي” يفرض رسوم على تحويلات المصريين في الخارج؟.. الدماطي ترد

قامت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، بالرد على استفسار أحد المواطنين المصريين في الخارج حول فرض رسوم تحويل عبر تطبيق “إنستا باي” وذلك بداية العام المقبل، وذلك بعد إعتزام البنك المركزي بالسماح للمصريين بالخارج بإجراء تحويلات مالية دولية من حساباتهم المصرفية من دولة إلى أخرى عبر تطبيق “إنستا”.

لم يتم صدور قرار بشأن رسوم التحويلات الدولية

وأوضحت الدماطي، في تصريحات تلفزيونية، أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية متعلقة بفرض رسوم عبر التحويلات الدولية على تطبيق “إنستا باي”، مؤكدة أنه من المتوقع فرضها بداية العام المقبل، مشيرة إلى أنه في حالة الإعلان عن فرض الرسوم الخاصة بالتحويلات فإنها تعمل على تغطية أكبر حجم من التحويلات الضخمة والعمل على استيعاب أكبر قدر من العملاء التي وصل عددهم إلى 37 مليون عميل بالقطاع المصرفي.

نجاح تطبيق إنستا باي أمام ملايين المستخدمين

وأضافت الخبيرة المصرفية، أن تطبيق “إنستا باي” لاقت نجاحًا باهرًا نظرًا لتوفير الوقت والجهد على المستخدمين، حتى أن البنك المركزي يعمل على إجراء شراكات مع عدد من المصارف خارج البلاد بما يشمل ذلك الدول العربية المتمثلة في الأردن والإمارات والمملكة العربية السعودية، وكذلك إجراء تحويلات مالية من الحسابات المصرفية بكل سهولة في كافة الدول ليتم تحويلها إلى داخل مصر عبر التطبيق ذاته.