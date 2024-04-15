“قناة مفتوحة ” تابع مباراة الأهلي والزمالك اليوم القنوات الناقلة..ننشر إليك تشكيل الفريقين

مباراة الأهلى والزمالك اليوم القنوات الناقلة ، التي سوف تذاع اليوم في الساعة السابعة مساء ، وهى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز وبذلك بفرق ثلاث نقاط فقط وليست للمنافسة على ترتيب أو بطولة ، ولهذا الجدل بين الجماهير اليوم حول المباراة ضعيف مقارنة بالمباراة السابقة والتى كانت المنافسة على كاس السوبر المصري والتي فاز بها الأهلي المصري وكانت مقامة في المملكة العربية السعودية، وإليك تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم.

مباراة الأهلي والزمالك اليوم القنوات الناقلة

يبحث منذ صباح اليوم جماهير كرة القدم مصرية عن تفاصيل المتعلقة بمباراة الأهلي والزمالك من التشكيل والموعد والقنوات الناقلة، وإليك تشكيل الفريقين اليوم في المباراة المقامة في الدوري المصري وفقا لما أعلنه مدربي النادين وهو :

تشكيل الأهلى اليوم

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

في الوسط: عمرو السولية،مروان عطية، كوكا.

في الهجوم: رضا سليم، وسام أبو علي، محمود كهربا.

تشكيل الزمالك اليوم

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في الدفاع: أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

في الوسط: نبيل عماد دونغا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

في الهجوم: مصطفى شلبى، ناصر منسي احمد زيزو.

تردد أون تايم سبورت النايل سات

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت حقوق البث الحصرى لبطولة الدوري المصري الممتاز على قنوات المختلفة ، واليوم تذاع القناة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز بصوت المعلق المعلق محمد الكواليني على تردد التالي: