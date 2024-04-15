ثبتها الآن.. تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات وسهيل سات بجودة HD لمتابعة جميع البرامج الوثائقية

محبي الطبيعة وعالم الحيوان والبرامج الواقعية بشكل عام يبحثون عن تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات وباقي الأقمار الصناعية، وذلك لأنها واحدة من أفضل القنوات الفضائية في عرض هذا النوع من المحتوى، نوضح لكم التردد الخاص بالقناة وطريقة التثبيت، فكونوا معنا.

تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

ناشيونال جيوغرافيك ليست قناة واحدة فقط وإنما هي مجموعة قنوات تقوم بنقل محتواها للمواطنين في كل أنحاء العالم، وأغلب القنوات تقوم بنقل المحتوى بلغات مختلفة بحيث تناسب جميع الشعوب، وتقدم القناة باقة من البرامج المتنوعة فيما يخص التاريخ والطبيعة والعلوم وأيضًا الثقافة، حيث المحتوى الأساسي هو البرامج الوثائقية، ويأتي التردد الخاص بالقناة على النحو التالي:

نايل سات SD

التردد: 11226.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

نايل سات HD

تردد القناة: 12467.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.

سهيل سات

تردد القناة: 11804.

معدل الترميز: 27500.

تصويب الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

طريقة لقط تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات على الجهاز

ذكرنا لكم التردد الخاصة بقناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية بالجودة المتوسطة والجودة العالية أيضًا، وبالنسبة للتردد فيمكن بكل سهولة التقاطه والاستمتاع بمحتوى القناة على النايل سات، حيث الاستقبال على هذا النحو: