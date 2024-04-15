معاشك جاهز/.. إليك كيفية التقديم على معاش تكافل وكرامة للمطلقات 2024 وما هي الشروط المطلوبة؟

تم إصدار برنامج معاش تكافل وكرامة داخل جمهورية مصر العربية لمساعدة العديد من فئات المجتمع من المحتاجين للمساعدات المالية ومن محدودي الدخل، وقد تضمن البرنامج منح المطلقات إمكانية التقديم على معاش تكافل وكرامة، ولكن ما هي الخطوات المطلوبة من أجل تقديم المطلقة على تكافل وكرامة، وما هي الشروط المطلوبة من اجل التقديم، سوف نقوم بتوضيح كل هذه الأمور من خلال مقالنا هذا.

كيفية التقديم على معاش تكافل وكرامة للمطلقات

يتم الذهاب إلى مكتب الشئون الإجتماعية التابعة له المرأة المطلقة. يتم ملء طلب التقديم على معاش تكافل وكرامة. تقديم صورة من البطاقة التموينية للمتقدم. يتم إرفاق المستندات المطلوبة من اجل التقديم على المعاش. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية. تقديم صورة من قسيمة الطلاق. تقديم قيد مدرسي للاطفال في سن الدراسة من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة. تقديم قيد جامعي الأبناء في المرحلة الجامعية. إرفاق صور شهادات ميلاد للابناء تحت سن 18 عام. بعد إرفاق كل المستندات المطلوبة يتم تقديمها إلى مكتب الشئون الاجتماعية ليتم مراجعة طلب التقديم وتحديد استحقاق الحالة لمعاش تكافل وكرامة.

شروط الحصول علي معاش تكافل وكرامة

هناك بعض الشروط الهامة التي تم وضعها لكي يتم قبول المتقدمين في معاش تكافل وكرامة، وعلى المتقدم أن يستوفي هذه الشروط قبل التقديم، وقد جاءت هذه الشروط كما يلي: