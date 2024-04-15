راتب 600 دينار ومكان أخر راحة.. وظائف شاغرة في الكويت بمزايا وحوافز لا تُقارن

فرص العمل إلى الخارج هي من أكثر الأحلام التي لا تُفارق ملايين الشباب في كافة التخصصات وبمختلف المؤهلات الحاصلين عليها، خاصة بعد إعلان دولة الكويت عن فتح باب السفر إليها بعد إغلاق دام سنة ونصف، مما قامت بعض الشركات بالإعلان عن بعض الوظائف الشاغرة، وفقًا لشروط وإجراءات معينة نكشفها لكم في السطور التالية.

وظائف معلم في الكويت

يتطلب دولة الكويت عدد من المعلمين في مختلف التخصصات، من بينها الأتي:-

مطلوب عدد 10 مدرسة إنجليزي .

20 مدرسة رياضيات.

كما لا يشترط خبرة في المدار الحكومية.

يصل راتب المعلم من 250 إلى 600 دينار شامل السكن والإنتقالات والمصاريف الأخرى.

على أن يكون الدوام من الساعة 2 ونصف إلى 10 ونصف أي ما يُقارب 8 ساعات عمل أيام السبت إلى الخميس.

مدة عقد العمل تصل إلى عامين من بداية العمل في دولة الكويت.

يتم العمل على تجديد العقد دون دفع رسوم إضافية.

كيفية التقديم في وظائف الكويت

أصبح من السهل إمكانية التقديم في وظائف دولة الكويت، والتقديم على مختلف التخصصات الخاصة بالتعيين عبر الدخول من هذا الرابط، ليتم استقبال الطلبات المقدمة وإجراء المقابلات عبر برنامج زووم تسهيلاً على الجميع في الحصول عليها، كما مطلوب كذلك مهندسين وسائقين وعمال نظافة وحراس، وطباخين، وخدمات أرضية وغيرها من الوظائف الأخرى.