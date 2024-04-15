تكنولوجيا
” هترجع معها لأيام مغامرات زمان😱😇” اكتشف طريقة تحميل شفرات جاتا سان أندرس في عام 2024+ أشهر الأكواد المشفرة
يعتبر استخدام الشفرات في لعبة جاتا سان أندرس وسيلة ممتعة لتعزيز تجربة اللعب والوصول إلى مزايا جديدة، فيما يلي نظرة فاحصة على أحدث الشفرات التي يبحث عنها لاعبون بشغف في عام 2024، تتضمن هذه الشفرات الأسلحة المتطورة، السيارات الخارقة، وحزم الذخيرة التي لا تنتهي، دعونا نستكشف ما الجديد في عالم شفرات لعبة جاتا.
تحميل شفرات جاتا سان أندرس
عند تحميل شفرات جاتا سان أندرس ستحظى بقدرة فائقة على التحكم في كل تفاصيل اللعبة والاستمتاع بمميزات لا متناهية، كما يمكنك الوصول إلى شفرات تمنحك عدم الموت، وكميات غير محدودة من المال والصحة، بالإضافة إلى أسلحة قوية وسيارات مجهزة بالنيترو، احرص على تنزيل كل الشفرات الضرورية لتجربة أفضل وأكثر إثارة خلال لعبك لجاتا سان أندرس.
تحميل جميع شفرات GTA San Andreas
|المهمة الخاصة بالشفرة
|الشفرة
|أسلحة من المستوى الأول
|LXGIWYL
|أسلحة من المستوى الثاني
|KJKSZPJ
|أسلحة من المستوى الثالث
|UZUMYMW
|صحة كاملة و درع و 250 ألف دولار
|HESOYAM
|الشرطة تقوم بملاحقة اللاعب
|OSRBLHH
|الشرطة تتوقف عن ملاحقة اللاعب
|ASNAEB
|طقس صيفي مشمس
|AFZLLQLL
|زيادة سرعة وتيرة اللعب
|PPGWJHT
|سكان المدينة يقاتلون بعضهم البعض
|AJLOJYQY
|جميع السكان يحملون أسلحة
|FOOOXFT
|Bloodring Banger مركبة
|CQZIJMB
|تفجير جميع السيارات في محيط اللاعب
|CPKTNWT
|إقامة حفلة رقص علي أحد الشواطئ
|CIKGCGX
|إخفاء جميع السيارات في بيئة اللعب
|XICWMD
|منح الزوارق البحرية القدرة علي الطيران
|AFSNMSMW
|انتشار مكثف للعصابات وسيطرة كاملة لهم
|MROEMZH
|البنات تلاحق الشخصية في كافة الأرجاء
|BEKKNQV
|Vortex Hovercraft مركبة
|KGGGDKP
|تزويد جميع السيارات بالنيترو لمضاعفة سرعتها
|COXEFGU
|القدرة علي الغوص في المياه لفترة طويلة
|CVWKXAM
|الحصول علي مظلة لممارسة القفز الحر
|AIYPWZQP
|منح السيارات القدرة علي السير فوق الماء
|RLMJHSC
|استلقاء الشخصية الرئيسية علي الأرض
|اضغط Q+H بنفس الوقت
|للرقص
|اضغط E+Y بنفس الوقت
|الشرطة لا تلاحقك أبدا
|IFIRSTDOZ
|الحصول علي ملابس النينجا
|AFPHULTL
|منح السيارات القدرة علي الطيران
|RIPAZHA