قرض الجسر من بنك الراجحي الحل السهل لسداد قرضك الأساسي في المملكة العربية السعودية

قرض الجسر من بنك الراجحي، تعتبر عملية سداد القروض الأساسية أحد التحديات المالية التي يواجهها العديد من الأفراد، ومن أجل تخفيف العبء المالي عن العملاء، كشف بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية عن خيار جديد يسهل عملية السداد، وهو “قرض الجسر”، يعتبر هذا التمويل التكميلي فرصة للعملاء للحصول على تمويل إضافي يساعدهم في تسديد قروضهم الأساسية، وذلك بطريقة ميسرة وفقا للضوابط والشروط المحددة، دعنا نستكشف سويا كيف يمكن للعملاء الاستفادة من قرض الجسر من بنك الراجحي الحل السهل لسداد قرضك الأساسي في المملكة.

كيفية الحصول على قرض الجسر من بنك الراجحي 1445

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الراجحي. بمجرد دخولك إلى الموقع، ابحث عن أيقونة “التمويل الشخصي” وانقر عليها. بعد ذلك، اختر تبويب “القرض المؤجل” من القوائم المتاحة. قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة واستمرارية على الموقع الإلكتروني. بعد استكمال إدخال البيانات، اضغط على أيقونة “إرسال الطلب” لتقديم طلب القرض. سيقوم مراجعو البنك بمراجعة البيانات المقدمة والرد على الطلب بقبوله أو رفضه.

شروط قرض جسر من بنك الراجحي 1445

يجب تحديد مدة سداد الأقساط للقرض، سواء كانت لمدة 5 سنوات أو أقل من ذلك، وفقًا للاتفاق المبرم مع البنك. يجب أن يكون قد مرت 12 شهر على الأقل من تاريخ الحصول على أي قروض سابقة. يتم احتساب راتب العميل كجزء من الشروط للحصول على القرض الجديد، كما يجب أن يكون عمر المتقدم للقرض بين 25 و65 عام. يجب أن يكون المتقدم للقرض يعمل في وظيفة ثابتة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. يجب أن يكون الدخل الشهري الصافي للعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي، ويتم تحديده بناء على معايير البنك وقد يتغير حسب الظروف والشروط الفردية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض الجسر من بنك الراجحي

يجب تقديم نسخة سارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية الشخصية للمتقدم للحصول على القرض. يجب تقديم وثائق تثبت أن الدخل الشهري الخاص بالمتقدم للقرض لا يتجاوز قيمة القرض المحددة من البنك. يمكن استخدام كشف حساب بنكي أو شهادة دخل أو أي وثيقة أخرى تثبت الدخل. يجب تقديم نسخة من مفردات الراتب الشهري من جهة العمل، والتي توضح قيمة الراتب والبدلات والمكافآت وأي احتسابات أخرى ذات صلة بالدخل الشهري للمتقدم.

مزايا القرض التكميلي من بنك الراجحي