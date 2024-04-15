لقاء القمة 127.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

أرتفاع جنوني في عمليات البحث من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الأهلي والزمالك لأنه لقاء القمة 127 الذي ينتظره ملايين الأشخاص على أحر من الجمر منذ فترة طويلة، حيث تم تأجيل هذا اللقاء أكثر من مرة لانشغال الفريقين بالتدريبات في البطولات المختلفة، لكن تم حسم الأمر والفريقين على استعداد الآن لهذه المواجهة، ويكون لدى الفريقين حرص شديد من أجل تحقيق الفوز، ويحاول الزمالك أن يعيد مكانته ويسعد جمهوره بتحقيق الأهداف وخاصةً بعد الخسائر المتكررة أمام الأهلي في البطولات والدوريات السابقة، ترقبوا معنا التقرير التالي للإطلاع على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2024.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

استعدادات قوية من كلا الفريقين الأهلي والزمالك للقاء الذي ينتظره الملايين من الجماهير ويبحثون عن توقيت المباراة بدون توقف منذ عدة أيام، اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 يلتقي فريق الأهلي نظيره الزمالك في مواجهة جديدة من منافسات الدوري المصري الاسبوع 10، حيث تقام مباراة الفريقين في ظل حضور جماهيري كبير من مشجعي الأهلي والزمالك على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وسوف تنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة 7 مساءً حسب توقيت مصر والساعة 8 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك

اليوم الأثنين 15-4-2024 وفي غضون ساعات قليلة يلتقي الفريقين الأهلي والزمالك في منافسة قوية جداً، حيث يتم نقل الحي المباشر للمباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1 HD بصوت المعلقين ايمن الكاشف ومؤمن حسن ويأتي تردد القناة على النحو التالي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: رأسي

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – كوكا.

خط الهجوم: رضا سليم – وسام أبو علي – محمود كهربا.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، وأحمد فتوح و حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، وأحمد مصطفى زيزو و أحمد حمدي، ناصر ماهر، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي.