لينك منصة مظلتي..كشوف تحميل pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة القادمة في عموم العراق 2024

ينتظر المتقدمين العراقيين والعراقيات الدعم المالي من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق حيث تأخر نزول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كذلك لم يتم الإعلان عن مواعيد صرف الدعم للمستفيدين وقد تم توفير خدمة الاستعلام عن تلك الأسماء عبر منصة مظلتي الإلكترونية في حالة ظهورها من قبل الوزارة ولكن سبب التأخير بأن وزارة العمل العراقية تقوم بتوفير الأموال لصرف دعم الرعاية الاجتماعية حيث تقوم الحكومة العراقية بتوفير الدعم للأسر الأشد حاجة الأسرة الفقيرة وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم من الفئات طبقاً للشروط والأحكام المعلن عنها لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.

ما هي أخبار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة للعام 2024م، وهو واحدة من أهم الخدمات المتصدرة لمنصات البحث عبر الإنترنت ولكن حتى الآن لم تظهر نتائج الوجبة السابعة القادمة التي ينتظرها الكثير في دولة العراق ولكن وفرت وزارة العمل العراقية خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال المنصة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منصة مظلتي الإلكترونية في حالة ظهورها أو الإعلان عنها من قبل الوزارة لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام لكي يتم استخدامها في حالة إعلان النتيجة.

طريقة الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة