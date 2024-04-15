رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بالزيادة الجديدة … وماهي الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة المالية العراقية عن طرح زيادة على رواتب المتقاعدين في العراق ، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد الصرف وحقيقة الزيادة التي أعلنت عنها الوزارة ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024، والشروط التي أعلنت عنها الوزارة ……

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

ويمكن للمواطن الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية على الإنترنت.

ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل رقم المستخدم ورقم الهوية الخاص بك.

ثم اضغط على أيقونة “عرض التفاصيل”.

سوف يظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة براتب المتقدم .

كما يظهر أمامك قيمة الزيادة الجديدة التي تبلغ 100 ألف دينار عراقي.

في هذه الحالة يمكن للمواطن أن يذهل لصرف الراتب بالزيادة المقررة.

ما هي شروط التقديم في هيئة التقاعد الوطنية

وكانت هيئة التقاعد الوطنية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على معاش التقاعد وهي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون مقيم بشكل دائم في احدى المحافظات العراقية.

ألا تقل مدة العمل للمتقدم عن 20 عام.

أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد دون تأخير.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

ونود أن نذكر حضراتكم أن الموعد الرسمي لصرف رواتب المتقاعدين في العراق هو اليوم الأول من بداية الشهر الميلادي، وفي حال أنه وافق إجازة أو عطلة رسمية يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف، أما عن تفاصيل الزيادة المقررة على رواتب المتقاعدين في العراق فجاءت كالتالي: