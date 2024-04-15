واتساب يصدم المستخدمين!!.. ميزة جديدة لجميع مستخدمي WhatsApp أجهزة أندرويد وآيفون

أطلق واتساب ميزة جديدة حول إمكانية مشاركة الحالة الخاصة بالمستخدمين عبر انستجرام بكل سهولة، مما يأتي هذا التطوير كجزء هام من التحديثات المستمرة التي يقوم بواتساب لتحسين تجربة المستخدم والعمل على تبسيط الإتصال على الأنظمة الأساسية، هذا وتم رصدها بالفعل بالإصدار التجريبي على أجهزة الأندرويد لتكون متاحة في الوقت الحالي بإصدار ” Ios”.

تحديث جديد في الواتساب

ووفقًا لمنصة واتساب، بأن هذه الميزة يُتيح للمستخدمين خدمة تنشيط وظيفة النشر المتبادل، وعليه يمكنك مشاركة كافة التحديثات الخاصة بحالة الواتساب مع قصص انستقرام، وفي بداية هذه الميزة ستطلب من مستخدميها تفعيلاً يدويًا من قبل الشخص المستخدم، كما يحتفظ المستخدم بالتحكم الكامل في إمكانية تفضيلات المشاركة الخاصة بهم، والقدرة بكل سهولة على تمكين أو تعطيل هذه الميزة في أي وقت، وعليه سيتم معالجة المخاوف المتعلقة بالخصوصية.

ميزة جديدة في منصة واتساب الفورية

وأوضحت منصة واتساب، أن الميزة الجديدة الخاصة بمشاركة تحديث الحالات ستكون متاحة في أسفل قائمة الدردشات، لكي توفر سهولة الوصول إلى المحادثات الجديدة دون أن يتم تعطيلها بشكل مستمر، كما أن المستخدمين يمكنهم إلغاء الإشتراك عن طريق إغلاق القسم الخاص بأسفل قائمة الدردشات، وأطلقت التطبيق ميزة جديدة للمحادثات لمجموعة من مختبري الإصدار التجريبي الذين قاموا بتثبيت أخر تحديث له وفقًا لتطبيق “واتساب” بنظام الأندرويد.